Chi è Jessica Morlacchi finalista del Grande Fratello: dai Gazosa agli attacchi di panico-agorafobia, il ritiro e il ritorno al GF

Grande Fratello, Jessica Morlacchi e i concorrenti finalisti. Quando va in onda l'ultima puntata

Alfonso Signorini è pronto a proclamare il vincitore del Grande Fratello nella finale in onda in prima serata su Canale 5 (e Mediaset Infinity) di lunedì 31 marzo. La sfida è aperta e vede scendere in campo, pardon nella Casa, Helena Prestes (che ha battuto al televoto l'ex velina Shaila Gatta, elimnata dunque in semifinale) - Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma. Ancora un posto da assegnare e se lo contendono Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli (il verdetto lo darà il televoto).

Andiamo a scoprire chi sono i finalisti di questo Gf. Dopo Helena Prestes e Zeudi Di Palma, tocca a Jessica Morlacchi.

Chi è Jessica Morlacchi, il grande successo con i Gazosa e a Sanremo

Nata a Roma (il 17 luglio 1987) Jessica Morlacchi ha sempre avuto una grande passione per la musica sin da bambina. "A sette anni ascoltavo i Queen, James Brown, Aretha Franklin, Whitney Houston", ha raccontato di recente nella Casa del Grande Fratello. L'esordio in questo momento nel 1998 nel gruppo Eta Beta (nome ispirato al famoso personaggio Disney amico di Topolino) - assieme a Vincenzo Siani e ai fratelli Valentina e Federico Paciotti - che cambiò poi in Zeta Beta e quindi in Gazosa (Caterina Caselli, loro produttrice discografica, definì la band "frizzante" e questo incise nel definitivo cambio di nome). Nel 2000, quando ha 13 anni, arriva il loro primo album, l'anno dopo vincono nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con la celebre canzone Stai con me (Forever). Pochi mesi dopo il grande successo della hit estiva 'www.mipiacitu'. I Gazosa tornarono poi a Sanremo anche nel 2002 e furono protagonisti al Festival di Sanremo con il brano Ogni giorno di più. Nel 2003 lasciò poi il gruppo per iniziare la carriera da solista.

Jessica Morlacchi e le crisi di panico

Jessica Morlacchi dopo il grande successo inizia a sentire un disagio nel suo corpo, con i primi attacchi di panico. In prima battuta si pensò a cali di zucchero, poi la diagnosi. "Ho passato dieci anni a casa con gli attacchi di panico e con l'agorafobia, perché io non riuscivo più a stare nei posti molto grandi. E questo comportava a non poter più viaggiare, perché non riuscivo più a entrare né nell'aeroporto né nella stazione dei treni", aveva spiegato la cantante a Oggi è un altro giorno nel 2021.

"Ero troppo piccola per capire l'importanza di quello che stava succedendo", ha raccontato di recente a Verissimo di Silvia Toffanin ricordando il suo successo a 13 anni a Sanremo con i Gazosa. "Lì per lì la vivevo, vivevo tutto. Però poi qualcosa è successo perché forse... troppi impegni, troppi viaggi, troppo 'lavoro'. Mi iniziava a pesare un po' tanto questa vita". Fino a che iniziò a stare male... 'I miei genitori pensavano fosse un calo di pressione, un calo di zucchero e arrivarono immediatamente col bicchiere di acqua e zucchero, come dire 'Jessica dai fa caldo, è estate'. E invece da lì a pochi giorni iniziai ad avere sempre più attacchi di panico. Sono orrendi. Ogni tanto tornano a trovarmi'.

Li sai gestire oggi? Le chiese Silvia Toffanin nel corso della puntata di sabato 18 gennaio 2025. "Guarda i realtà ti posso dire come l'ho gestito oggi, me n'è arrivato uno mentre ero sul treno. Era tanto tempo che non mi venivano a trovare, però ho dato un senso a tutto questo. Ho perso il mio cagnolino mentre ero nella Casa del Grande Fratello e non sono riuscita a salutarlo. L'ho perso a novembre, mentre ero dentro E non l'ho ancora metabolizzato", ha raccontato commossa. "Penso al nostro fortissimo legame, forse lui ha scelto di andare via senza farmi così male. Penso a questo. E quindi dopo qualche giorno dall'uscita della Casa mi è arrivata quella classica 'botta'. E ho detto 'Tutto ok, rimango calma, me lo aspettavo e ci sta tutto". E sull'attacco di panico raccontò: "L'ho saputo gestire bene, in treno, tranquilla, con mio cognato che segue ogni mio passo"





Jessica Morlacchi e il successo nei talent show in tv

Jessica Morlacchi protagonista in tv. Nel 2013 il talent show The Voice of Italy (nella squadra di Riccardo Cocciante)- Nel 2019 concorrente al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai 1 (con il coach Red Canzian) dove arrrivò seconda dietro a Paolo Vallesi. Nell'autunno 2019 in gara nella nona edizione di Tale e quale show su Rai1 con Carlo Conti presentatore.

Jessica Morlacchi e il perdono a Memo Remigi: "Ci siamo chiariti, io perdono le brave persone"

Tornando alla recente puntata di Verissimo, Jessica Morlacchi ha raccontato di aver perdonato Memo Remigi dopo il caso accaduto a Oggi è un altro giorno nell'ottobre 2022: "Io e Memo ci siamo chiariti dopo pochissimo tempo, dopo qualche mese. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori". "È successo quello che è successo, io ero molto arrabbiata, ma poi c'è anche il dialogo. Di base c'era un affetto profondo tra di noi, un'amicizia profonda che non volevamo buttare. Abbiamo condiviso molti momenti insieme. Io perdono le brave persone", Jessica Morlacchi rivelò poi di aver sentito Memo Remigi anche prima di entrare nella Casa del Grande Fratello: "L'ho sentito telefonicamente e mi ha fatto l'in bocca al lupo".

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: dal ritiro al ripescaggio sino alla finale del Gf

Jessica Morlacchi è il Grande Fratello. Entrata nella Casa il 16 settembre, si era poi ritirata a inizio gennaio durante la 21° puntata. La cantante ha aveva preso questa decisione non condividendo la punizione decisa dagli autori del programma, che prevedeva un televoto diretto tra lei, Helena Prestes e Ilaria Galassi, a causa di un provvedimento disciplinare per loro tre. Poi il ripescaggio nella puntata numero 25 e ora la finale con il sogno di vincere questo GF.