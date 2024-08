Paramount va a Skydance: Bronfman si ritira, chiuso il periodo di go-shop

Paramount Global è stato acquistato da Skydance Media. Bronfan si è ritirato dalla corsa per il broadcaster

Paramount Global è stato ufficialmente acquistato dalla Skydance Media del produttore cinematografico David Ellison, figlio del co-fondatore di Oracle, Larry Ellison. Il broadcaster controlla anche reti come CBS, Mtv e Nickelodeon. Come riporta Primaonline, la cordata da guidata da Edgar Bronfman Jr ha deciso di ritirarsi.

Durante il periodo di 45 giorni per la valutazione delle proposte, Bronfman aveva avanzato due offerte, rispettivamente da 4,3 e 6 miliardi di dollari, bloccando quindi momentaneamente l'accordo già raggiunto a luglio tra Paramount e Skydance. “Durante il periodo di go-shop, i rappresentanti dello Special Committee” di Paramount "hanno contattato più di 50 soggetti per verificare se fossero interessati a presentare una proposta per l’acquisizione", si legge nella nota con cui il gruppo proprietario di studios hollywoodiani e tv via cavo ha ufficializzato il ritiro dell’ex presidente di Warner Music.

“Dopo aver esplorato a fondo le opportunità disponibili per Paramount nel corso di quasi otto mesi, il nostro comitato speciale continua a credere che la transazione che abbiamo concordato con Skydance offra valore immediato e il potenziale per una partecipazione continua alla creazione di valore in un panorama industriale in rapida evoluzione”, ha dichiarato il presidente del comitato speciale Charles E. Phillips Jr.

Il passaggio di Paramount a Skydance si completerà in due fasi con il closing previsto per la prima metà del 2025.