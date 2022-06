Parenzo bidona Cruciani e La7, verso il clamoroso ritorno su Rai 3

Parenzo ritorno in Rai, che cosa ci è andato a fare in Viale Mazzini? Sul tavolo il dossier Uno Mattina

Parenzo avvistato a Viale Mazzini, clamoroso ritorno a Rai 3? Sul tavolo di Antonio di Bella il nodo Uno Mattina; Maggioni conquista i laureati; ‘Lo Strappo’ nuovo progetto di Rai Uno sulla mafia. Nei giorni scorsi il conduttore di ‘In Onda’, programma di La 7, David Parenzo è stato visto dalle parti di Viale Mazzini per diversi giorni di seguito e si sono scatenati i gossip.

Cosa ci è andato a fare? Clamoroso ritorno su Rai Tre dopo l’esperienza di qualche anno fa? Sul tavolo di Antonio di Bella neo responsabile del Day Time succeduto a Mario Orfeo tornato a dirigere il Tg 3, c’è invece il dossier Uno Mattina. Il glorioso contenitore di Rai Uno patisce la concorrenza della corazzata ‘Mattino 5’. Anche la versione estiva in mano al pur bravo Senio Bonini ancora non ingrana.

Cosa si inventerà Mamma Rai per sconfiggere Francesco Vecchi e Federica Panicucci? Uno studio di marketing curato dal colosso ‘Omnicom Media Group’, centro media multinazionale quotato a New York promuove il Tg 1 di Monica Maggioni nonostante le polemiche.

Una piccola rivincita per la giornalista milanese che guida la corazzata dei Tg Rai non senza qualche sussulto. Si chiama ‘Lo Strappo’ ed è una nuovo programma che affronterà su Rai 1 il tema mafia. Tra le interviste spicca una testimonianza del super pentito Emanuele Mancuso. La messa in onda è prevista a settembre.