Pepsi con GCDS lancia "Zero": on air lo spot con Sfera Ebbasta

Pepsi Zero: limited edition con Sfera Ebbasta, Veneda Carter e Dita Von Teese

In occasione del lancio di Pepsi Zero in Italia, il marchio di moda GCDS e Pepsi si sono uniti in una collaborazione inaspettata che ha come obiettivo la realizzazione di due limited edition. Il progetto è stato lanciato attraverso una campagna pubblicitaria con uno spot che ha per protagonista Sfera Ebbasta insieme a Veneda Carter e Dita Von Teese in quel di Los Angeles.

Nel videoclip vediamo protagonisti in un classico diner americano il rapper Sfera Ebbasta che, prima di diventare una icona della musica italiana nel mondo, ascolta beat e inizia a scrivere i testi delle sue canzoni, al fianco la top model Veneda Carter che sfogliando un giornale sogna di diventare modella di successo, e infine Giuliano Calza che, tra un ordine e l’altro nel suo ruolo di cameriere del diner, disegna le sue oggi iconiche morso shoes, sognando di diventare un direttore creativo affermato. Tutto cambia quando aprendo la lattina GCDSxPepsi scatta il "Momento Zero" per ognuno dei personaggi, che a quel punto, vedono i propri sogni realizzarsi.