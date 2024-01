Perrino: "Duello tv Meloni-Schlein? Vince Giorgia. Sì a Vannacci in Europa"

Rai Radio1, il direttore Perrino: "Conferenza stampa di Meloni? Le avrei fatto domande sulla sanità. Vannacci candidato in Europa? Ci voleva". L'intervento

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è intervenuto nella serata di mercoledì 17 gennaio all’“Igorà-Tutti in piazza”, il seguitissimo e sagace format crossmediale intergenerazionale, ideato e condotto da Igor Righetti, voce storica di Radio Rai, in onda dal lunedì al venerdì.

Tanti i temi affrontati con il direttore Perrino, a partire dalla discussa conferenza stampa di fine anno (poi slittata agli inizi di gennaio) della premier Giorgia Meloni. Conferenza, a detta di molti, piatta per via della mancanza di coraggio dei giornalisti di porre domande scomode alla Presidente del Consiglio. “Io le avrei chiesto proprio qualcosa sulla sanità, argomento del tutto ignorato in conferenza stampa” ha commentato Perrino. “Tutti i giorni abbiamo notizie di malasanità, quindi una domanda sul tema avevano il dovere di farla”.

E sull’ipotetico confronto in diretta tv con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a cui la premier ha dato uno spiraglio, il direttore di Affaritaliani.it ha dichiarato: “Io penso che la Meloni abbia un’esperienza e una capacità comunicativa molto forte. Inoltre ha il potere, ha argomenti e molte cose da dire. La Schlein da questo punto di vista parte svantaggiosa. Quindi non c’è dubbio, vincerà Meloni”.

Si è poi passati, rimanendo sempre in ambito politico, a Roberto Vannacci, in uscita con un secondo libro autobiografico, e al centro del dibattito per la sua presunta candidatura alle prossime elezioni Europee. Sul punto il direttore Angelo Maria Perrino ha confermato: “Proprio ad Affaritaliani.it Vannacci ha confermsto di avere una proposta della Lega. Una sua candidatura? Penso sia positiva: il voto è il momento massimo della democrazia, forse l’ultimo che ci resta. Quindi candidiamoci! Poi è la gente che decide e sceglie, perché bisogna dire di no? Quello che conta è chi lo voterà!”.

Sul tavolo della trasmissione anche gli argomenti di cronaca, a partire dal caso del limite di velocità a 30 km/h stabilito nella città di Bologna. “Mi sembra un’assoluta follia – ha commentato il direttore Perrino - A Milano se non acceleri ti suonano. Fa parte del ritmo della città lo stare sulla strada con una certa velocità; non si può bloccare la vita di una città a 30 km/h. Penso che la toglieranno al più presto sull’onda di una protesta popolare”.

Da ultimo, non per importanza, si è tornati sul caso della morte di Giovanna Pedretti; una vicenda su cui tutti i giornali e i siti di informazione si stanno concentrando, e che è indice quella che è una vera e propria crisi dell'editoria dei giorni nostri. "C'è stato proprio uno scadimento, dalla scuola di Sechi di cui ho fatto parte, a ora. Tutti, per esempio in questo caso, hanno i medesimi interlocutori, pongono tutte le stesse domande... Una 'marmellata mediatica' insignificante. Mentre nel mondo sta cambiando tutto. Si dovrebbe intervenire in qualche modo, ma non so se ci riusciremo".