Peter Gomez si butta a destra. Legnata ai suoi “amici” Saviano-Murgia

Gomez ammolla una bella legnata ai suoi “amici”, il duo Saviano – Murgia e, per interposta persona, anche al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio

Riavvolgiamo brevemente il nastro. “Eia! Eia! Alalà!”. Il grido dannunziano avrebbe risuonato occultato in un saluto romano durante la parata del 2 giugno scorso ed amplificato dal grido all’unisono di “Decima!”, in onore della Decima Mas, reparto di mezzi d’assalto della Marina, che fu attiva dal 1943 al 1945 ai tempi della Repubblica di Salò, nota per il suo coraggio militare e guidata dal “principe nero”, Junio Valerio Borghese.

Michela Murgia si era vista un filmato sui social ed eccitata si era precipitata su Instagram a rendere edotto il “globo terracqueo” (rimaniamo in tema) della sua presunta scoperta.

“Fassismo!”, aveva tuonato la pitonessa sarda dopo aver visionato con poca attenzione. Si trattava del passaggio del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” della Marina non Regia, no di Salò, ma della normalissima Repubblica italiana.

Quindi non poteva mancare il solito Roberto Saviano che ha appoggiato l’amica Murgia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega loro che ogni anno la parata della Tesei è identica e spiega loro la differenza tra un saluto militare e quello fascista e spiega loro il significato rituale del grido “Decima!”.

Questi gli antefatti.

Ma la polemica si è trasferita di sede e così il direttore del Fatto Quotidiano online, Peter Gomez, è intervenuto ieri a “L’aria che tira” (La7) condotto da Myrta Merlino, dicendo:

“Non è normale che incorriamo nell’errore. Se siamo personaggi pubblici abbiamo il dovere di informarci prima di prendere posizione. Michela Murgia è una mia amica ma io credo che ha sbagliato, così come ha sbagliato gravemente Roberto Saviano”.