Piazza Pulita, le anticipazioni di stasera 12 maggio 2022

La7, Piazza Pulita: Conte e Letta ospiti da Corrado Formigli. Tutte le anticipazioni

Quella in Ucraina sarà una guerra estenuante con una possibile escalation nucleare, come afferma l'intelligence Usa? Cosa ne sarà di Mariupol e dei suoi cittadini, ormai nelle mani dei russi? Da queste domande prenderà avvio il dibattito della nuova puntata di Piazzapulita, in onda domani dalle 21.15 su La7, con un'intervista esclusiva a Murat Gabidullin, ex combattente del gruppo Wagner.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il segretario del Partito Democratico Enrico Letta; il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte; il fotoreporter Gabriele Micalizzi, di rientro dai territori occupati dai russi in Ucraina; il giornalista dissidente russo Alexander Nevzorov; il sociologo Marco Revelli; Nunzia De Girolamo e il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri e Alessandra Sardoni. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

