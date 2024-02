Piemme che colpi: Grazia e Icon e l'arrivo di Mattia Mondani

Colpo di Piemme che ingaggia Mattia Mondani. Un 'acquisto' di primo piano, preso il responsabile moda, orologi e gioielli per il mercato italiano ed estero di Conde Nast che lascia dunque il gruppo americano.

Non solo. Walter Bonanno ad di Piemme ha chiuso l’accordo con Reworld Media per la raccolta della pubblicità dei brand Grazia e Icon, dopo la fine del loro rapporto con Mediamond annunciata nella giornata di lunedì.

“La sinergia combina l'ampia portata e l'esperienza di Reworld Media nel settore editoriale con la competenza e la capacità strategica di Piemme nel mercato pubblicitario italiano”, si legge nella nota stampa. “L’obiettivo è fornire ai partner commerciali un accesso privilegiato a un pubblico di alta qualità attraverso una varietà di canali di comunicazione”. L’accordo, con decorrenza dal 1 aprile 2024, riguarderà i magazine, i canali digitali, social e app nonché le sponsorizzazioni legate agli eventi dei brand.

“Siamo felici di intraprendere questa collaborazione. Crediamo che Piemme sia il partner ideale per valorizzare ulteriormente i nostri prestigiosi brand, grazie a un forte network di investitori, a una capillare presenza sul territorio e alla focalizzazione delle attività attraverso un team dedicato con grande competenza e conoscenza del mondo fashion, beauty e lifestyle. Fino al 31 marzo, l’attività sarà gestita da Mediamond che ringraziamo per il percorso fatto assieme fino a questo momento”, dichiara Daniela Sola, Amministratrice Delegata di Reworld Media Italia.

“Siamo davvero entusiasti di questa nuova opportunità per Piemme e convinti che sarà una collaborazione di successo. I presupposti e le potenzialità dicono questo. Grazie e Icon si sono sempre distinti per la loro forte identità sulla scena editoriale ed è per noi motivo di grande orgoglio poter rappresentare due brand così iconici nel mercato pubblicitario italiano. Con Daniela Sola, professionista esemplare per competenza ed i due Direttori, Silvia Grilli ed Andrea Tenerani, decisamente unici nel loro settore, abbiamo fin da subito individuato le attività e le azioni da intraprendere. Piemme è una realtà fortemente dinamica ed in continua evoluzione grazie ad una squadra di professionisti sempre più straordinari: questo accordo rappresenta un punto di ulteriore sviluppo verso una nuova fase che ci permetterà di affrontare tutte le sfide dei prossimi anni”, commenta Walter Bonanno, Amministratore Delegato di Piemme spa.