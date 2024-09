Piero Chiambretti torna in primavera su Rai3 con il nuovo programma 'Finché la barca va': "Non mi hanno cacciato da Mediaset"

Piero Chiambretti torna su Rai3 con un nuovo programma chiamato "Finché la barca va" che inizierà in primavera e su Mediaset: "Non mi hanno cacciato"

Piero Chiambretti torna in fascia preserale su Rai3 con un programma che debutterà in primavera e si chiamerà 'Finché la barca va'. Ad annunciarlo è stato il conduttore stesso, durante la conferenza stampa a Milano della seconda edizione di 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi', che torna domani sulla terza rete in prime time.

''Quando sono entrato in questa nuova Rai ho chiesto di stare nella terza rete con due progetti, questo e un programma di access prime time, una sorta di restyling del 'Portalettere' - ha spiegato il conduttore -. Sarà un programma fatto in esterna, su una barca, dove cercherò di intervistare il mondo che ruota nella città eterna, la politica a 360 gradi ma non solo. Con Maurizio Mannoni intervisteremo politici giornalisti e opinionisti. Forse sarà a marzo, dopo Sanremo''. Chiambretti ringrazia poi la Rai ''perché tornare è sempre difficile. Io sono entrato, ho chiesto di lavorare su questi due progetti e si faranno. Sulla libertà e qualità di progetto io non posso dire nulla''.

Piero Chiambretti è poi ritornato sul suo addio da Mediaset: "Non è vero che sono stato cacciato, anzi. Pier Silvio Berlusconi mi ha offerto una programma ma questa era la mia scelta romantica, vorrei finire in Rai la mia carriera. Con Pier Silvio c'è un grande rapporto di fiducia e stima reciproca''.