Premio Omcom 2021 per l’informazione a Cecilia Sandroni

Questa mattina, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani ha consegnato il premio OMCOM 2021 (Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie) alla Global Press Cecilia Sandroni, unica donna premiata oggi, per il suo impegno nel denunciare la criminalità ambientale attiva nell’area della Val di Cornia e della Toscana.

Il 5 settembre è una data significativa in quanto si celebra il 101° anniversario della nascita del magistrato Antonino Caponnetto, simbolo dell’antimafia. Con questo riconoscimento si intende onorare il lavoro incisivo e quotidiano a difesa dell’informazione.

La cerimonia di premiazione si è svolta alle 11:00, durante una manifestazione a Firenze, alla presenza di Giuseppe Antoci e Salvatore Calleri, nel giardino intitolato proprio a “Nonno Nino” come a tutti piace ricordarlo. I premiati Omcom sono Alessio Ribaudo, Cecilia Sandroni e Gianni Scarpace per l’informazione, Walter Ganapini per l’ambiente e Gerardo Mastrodomenico per la legalità.

Quest’anno tra i premiati c’è stata Cecilia Sandroni, giornalista Internazionale di cultura e diritti umani, fondatrice della Piattaforma internazionale ItaliensPR e membro della Foreign Press di Roma, che era in collegamento dalla 78esima Mostra Internazionale di Venezia.





In questi ultimi anni Cecilia Sandroni si è distinta per il lavoro di ricerca, analisi e denuncia che ha permesso di portare allo scoperto le ecomafie della Val di Cornia. L’inchiesta ha così messo i riflettori sulla gestione illegale dei rifiuti portando a diverse indagini.

Cecilia con determinazione e coraggio ha continuato a indagare la terribile situazione ambientale della città natale, a cui dedica il premio, battendosi per ideali di legalità e giustizia. Nonostante il silenzio politico, le minacce e le querele, la verità è più forte.





“Vorrei ringraziarvi dal profondo del mio cuore per l'onore di essere stata selezionata, unica donna oggi qui, a ricevere il prestigioso premio OMCOM.

Il mio più profondo apprezzamento va a tutti voi che siete qui presenti nel giorno di quello che sarebbe stato il 101esimo compleanno di Nonno Nino. Consentitemi di affermare che, sebbene questo sia un premio personale, è e rimarrà sempre il risultato di un lavoro di squadra.”

“Devo ringraziare il direttore di Affari Italiani Angelo Perrino, il giornalista Andrea Piersanti e Isoradio”, ha commentato, facendo seguire una lista di ringraziamento. Ed ha continuato:

“Un premio forte, un premio per l’impegno alla difesa dell’informazione che questa volta ha coinvolto la mia terra natia. Essendo nata nella città di Piombino, a cui dedico questo premio insieme alla mia famiglia, non mi sarei immaginata di essere premiata per il mio impegno su questi temi. È un onore. Grazie.”