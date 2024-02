Presa diretta, anticipazioni: "terra occupata", reportage da Gaza all'Ucraina

Presa diretta, anticipazioni: il racconto della guerra in Ucraina e Medio Oriente

Tornano le inchieste di Presa diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona con l'obiettivo di approfondire e raccontare le questioni più attuali per cercare di capire un mondo sempre più complesso. La puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 si intitola "Terra occupata" ed è stato realizzato da Riccardo Iacona, con Chiara Avesani, Marcello Brecciaroli, Daniela Cipolloni, Cecilia Carpio, Matteo Del Bò, Alessandro Marcelli, Luigi Mastropaolo, Roberta Pallotta, Massimiliano Torchia.

"Terra occupata" racconta le guerre, in Medio Oriente e in Ucraina. Decine di migliaia di morti e di feriti, città e villaggi distrutti, combattimenti casa per casa in attesa che mesi di negoziati portino finalmente ad un cessate il fuoco. A due anni dall’intervento russo in Ucraina, a quattro mesi dalla strage compiuta da Hamas in Israele e dall’inizio dell’operazione dell’esercito di Tel Aviv a Gaza, Presa diretta attraversa i territori devastati dalle tante, troppe guerre in corso. In Israele tra i pacifisti e i familiari degli ostaggi che chiedono di fermare l’intervento militare a Gaza, in Cisgiordania dove si assiste all’avanzata dei coloni ebrei nelle zone dove vivono i palestinesi. Che fine hanno fatto le ragioni della pace, quelle che avevano portato agli accordi di Oslo nel 1993?

E poi ancora a Beirut che sta vivendo nel timore che il conflitto si estenda anche in Libano, un paese già divorato da una crisi economica senza precedenti. In Ucraina, invece, Riccardo Iacona ha raccolto le testimonianze delle mamme e delle mogli dei soldati scomparsi nel nulla, dei familiari dei ragazzi che da mesi combattono al fronte senza avere la possibilità di tornare a casa.