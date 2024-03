Presa diretta, anticipazioni: la disparità di genere inizia dallo stipendio

Presa diretta, anticipazioni: si parlerà di disparità salariale tra uomo e donna e violenza economica. In studio la premio Nobel Claudia Goldin

Tornano le inchieste di Presa diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona con l'obiettivo di approfondire e raccontare le questioni più attuali per cercare di capire un mondo sempre più complesso. La puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai3 si intitola 'Il salario delle donne' ed è stata realizzata da Riccardo Iacona, con Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Sabrina Carreras, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Del Bò, Alessandro Marcelli.

La disparità di genere inizia dallo stipendio. In Italia le donne guadagnano in media 8 mila euro in meno all’anno rispetto agli uomini, secondo l'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell'Inps. Presa diretta affronta la questione salariale femminile attraverso il racconto delle operaie, delle libere professioniste, delle studentesse e anche delle sportive che devono fare i conti con stipendi più bassi e la carenza di strutture a disposizione delle lavoratrici. La mancanza di una politica di sostegno adeguata fa sì che le donne vengano considerate ancora oggi cittadine di serie B. E non solo in Italia, anche nel resto d’Europa. In Gran Bretagna, ad esempio, dove oltre 50mila lavoratrici hanno fatto causa all’azienda per discriminazione salariale.

Una disparità che indebolisce l’economia di un Paese; è stato dimostrato infatti che una retribuzione paritaria rende più ricca l’intera Nazione. Inoltre dietro i casi di violenza sulle donne il più delle volte si ritrova la mancanza di indipendenza economica delle vittime. Non avere un proprio reddito rende molto difficile per le donne lasciare il compagno violento. La violenza economica è la forma di violenza più subdola e difficile da riconoscere. Il gender pay gap viene ormai studiato in tutto il mondo. A Presa diretta l’intervista a Claudia Goldin, professoressa all’Università di Harward, la prima donna a vincere il premio Nobel in economia da sola, senza averlo dovuto condividere con un uomo.