Indovina chi viene a cena, PresaDiretta e Petrolio: Rai3 d'inchiesta. E gli ascolti tv...

Rai3 ha una tradizione di informazione e di ricerca di inchieste giornalistiche che vanno al di là del talk show politico tradizionale che ormai dilaga nelle prime e seconde serate di diverse reti nazionali. Report è l'evergreen, il capostipite di questo filone (sulla terza rete di Viale Mazzini dal 1997, dopo un biennio iniziale in seconda serata su Rai2 dal 1994 al 1996) con Milena Gabanelli prima e Sigfrido Ranucci poi al comando. Ma in questi anni altri programmi si sono distinti per la loro ricerca di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici andando a scavare sino in fondo ad essi.

Attualmente Rai3 sta calando un tris di trasmissioni storiche: da Presadiretta (che festeggia 15 anni) con le inchieste di Riccardo Iacona, a Indovina chi viene (nato nel 2016) a cena con l'ex Report Sabrina Giannini, passando per Petrolio (che debuttò su Rai1 nell'agosto 2013) di Duilio Gianmaria. Programmi che vanno a scavare dentro la notizia, con approfondimenti e interviste mai banali.

Risultati differenti sul fronte degli ascolti tv. Soffermandoci sui dati Auditel del mese di marzo, Indovina chi viene a cena, nella domenica sera di Rai3, pur non toccando le vette di Report (attorno all'8% come velocità di crociera con picchi anche più in alto) mostra uno zoccolo duro costante tra il 5 e il 5,5% di share pur in una serata complicata con King Fabio Fazio e il suo Che tempo che Fa quasi sempre la doppia cifra sul Nove.

Le inchieste di Riccardo Iacona nel monday night della terza rete? Vanno sulle montagne russe: se "Il salario delle donne" del 4 marzo era al 3,3%, parlando di Sanità era salito al 5,8%, mentre nella puntata di questa settimana ("Stop ai veleni") si è assestato al 4,8% (da notare che negli ultimi due lunedì ha battuto sia Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 che La Torre di Babele su La7). Un po' più bassi gli ascolti di Petrolio (l'ultima puntata al 2,7%) che però sa sempre distinguersi per la sua linea narrativa elegante e definita.

Presadiretta, le inchieste di Riccardo Iacona

Riccardo Iacona e la sua squadra raccontano i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Presa diretta è un programma televisivo storico nell'approfondimento giornalistico di Rai3, dove capeggia in prime time dal febbraio 2009 (cambiando le serate, domenica, lunedì, venerdì o sabato a seconda delle stagioni).

Riccardo Iacona (foto Imagoeconomica)



Presadiretta, Stop ai veleni - 18/03/2024

Si possono trovare in uno smalto, negli imballaggi da fast food, persino nelle lenti a contatto: si chiamano Pfas, sostanze per-e poli fluoroalchiliche e sono stati definiti "inquinanti eterni" perché si trovano nell'acqua, nei cibi, addirittura si trasmettono di madre in figlio e per distruggerli è necessaria una temperatura di almeno 1000 gradi. "Presadiretta", il programma di Riccardo Iacona in onda lunedì 18 marzo alle 21.20 su Rai 3, ha raccontato questo nemico invisibile attraverso un viaggio nelle zone più contaminate in Italia e nel resto di Europa.

Sul fronte ascolti tv ha ottenuto nella presentazione 1.034.000, 4.74%, e nel programma 985.000, 4.86%.

Presadiretta, Sanità S.P.A. - 11/03/2024

Presadiretta è andata negli ospedali di Lombardia e Calabria per capire se la trasformazione in atto del sistema sanitario nazionale verso la privatizzazione sia la strada giusta per assicurare il diritto alla salute dei cittadini.

Sul fronte ascolti tv ha ottenuto nella presentazione 1.049.000, 4,78%, nel programma 1.180.000, 5,84%, e nel segmento Più 933.000, 5,48%.

PresaDiretta presenta: "Il salario delle donne"- 4 marzo 2024

La disparità di genere inizia dallo stipendio. In Italia le donne guadagnano in media 8 mila euro in meno all’anno rispetto agli uomini, secondo l'Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato dell'Inps. "PresaDiretta", nella puntata in onda lunedì 4 marzo alle 21.20 su Rai 3, ha affrontato la questione salariale femminile attraverso il racconto delle operaie, delle libere professioniste, delle studentesse e anche delle sportive che devono fare i conti con stipendi più bassi e la carenza di strutture a disposizione delle lavoratrici.

Sul fronte ascolti tv ha ottenuto 689.000 mila spettatori, al 3.3%.

Indovina chi viene a cena, la domenica sera di Rai3 con l'ex Report Sabrina Giannini

L'inchiesta di Rai3 su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili. "Mettiamo a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e progetti alternativi, focalizzandoci in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali, in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione", raccontano dal cuore del programma Rai che sta segnando un pezzo di storia della terza rete.

Il programma nasce nel 2016 come spin-off ideato e condotto da Sabrina Giannini, che già da autrice storica e inviata di Report ha trattato con le sue inchieste gli argomenti mostrati da questa videoinchiesta monotematica; gli argomenti sono molteplici e si spazia dalla produzione di cibo industriale allo sfruttamento delle terre, delle acque e della caccia.

Indovina Chi viene a cena, La nutrizione e la longevità- 17/3/2024

"C'è un'ossessione che tutti si portano dentro, soprattutto dopo una certa età: l'ossessione di vivere sani e a lungo. Nella vita quotidiana, però, si dimentica quel traguardo e ciò che si mette nel piatto appaga altri bisogni, altre necessità e per il benessere non arriva mai il momento giusto. Sabrina Giannini riunisce il gotha mondiale della nutrizione e lo interroga sui segreti della longevità: è meglio digiunare o mangiare bene? È giusto fidarsi di ciò che si trova sugli scaffali dei supermercati? E quali sono le malattie che si possono curare con la giusta alimentazione?"

Sul fronte ascolti tv, ha ottenuto nella presentazione 715.000, 3,51%, e nel programma 1.034.000, 5,52%

Indovina Chi viene a cena, I padroni del cibo - 10/3/2024

Chi sono i padroni del cibo? E perché lo paghiamo così tanto? Quanto cioccolato c’è davvero nelle tavolette che comperiamo al supermercato? E perché in Costa d’Avorio, il primo Paese esportatore di fave di cacao, i bambini non sanno che sapore abbia il cioccolato?

Sul fronte ascolti tv ha ottenuto nella presentazione 803.000, 3,85%, e nel programma 980.000, 5,13%

Indovina Chi viene a cena, Com'è andata a finire - 03/03/2024

A volte le cose cambiano e in meglio. Lo dimostra Sabrina Giannini che riapre alcune delle indagini che avevano fatto più scalpore per vedere cosa è cambiato dopo le denunce. Cosa c'entra il sangue delle cavalle islandesi con i prosciutti? Cosa accade se i salmoni allevati per il piacere del nostro palato scappano da un allevamento e si mescolano con i cugini nati e cresciuti liberi? Dall'Islanda a Bruxelles dall'Argentina all'Argentario. In un inedito studio green e sostenibile, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, ogni settimana aiuta a destreggiarsi tra informazioni ingannevoli e abitudini sbagliate e darà consigli su come tutelare la salute tra i fornelli. Perché mangiare sano è un diritto di tutti.

Sul fronte ascolti tv ha ottenuto 861.000, 3.98% nella presentazione, e nel programma 984.000, 5,09%

Petrolio, l'inchiesta giornalistica secondo Duilio Gianmaria

Il programma di Duilio Giammaria dedicato a temi di attualità, nazionale e internazionale, trattati attraverso reportage e inchieste giornalistiche. E' in onda dal 16 agosto 2013 al 23 febbraio 2019 su Rai 1 e dal 1º novembre 2019 al 6 giugno 2020 su Rai 2. Lontano dai talk show si propone come programma assertivo, comunitario, pensato per il grande pubblico della televisione generalista, che si ispira alla tradizione della divulgazione e dell'inchiesta giornalistica della RAI. Duilio Giammaria interpella la comunità scientifica internazionale, attraverso i suoi più comprovati studi, gli aggiornamenti di punta e le migliori ricerche, al fine di restituire senso e ordine a questioni altrimenti poco comprensibili. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore - sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni - alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile.

Duilio Giammaria (foto imagoeconomica)



La transizione energetica a "Petrolio" - 5 marzo 2024

La transizione energetica è fondamentale per proteggere il pianeta e contrastare i cambiamenti climatici. Ma è un passaggio complesso e costoso: chi paga il conto della decarbonizzazione? Quali sono le soluzioni più adatte per fare a meno dei combustibili fossili? La politica sta affrontando in modo efficacie questa sfida?

Su Rai 3 Petrolio a livello di ascolti tv ha ottenuto 377.000 telespettatori, share 1,87%

Petrolio, Un farmaco miracoloso? - 12/03/2024

L'obesità è diventato uno dei problemi di salute più diffusi del pianeta, una vera e propria epidemia che rischia di mettere in difficoltà anche i servizi sanitari. Oggi, un nuovo efficacissimo farmaco per il diabete, promette di risolvere per sempre i problemi di peso, e per questo il farmaco è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro e di cui si è parlato molto ultimamente. Duilio Giammaria ne ha parlato con l'immunologa Antonella Viola, lo psicologo Paolo Crepet, il professore Giuseppe Remuzzi, Direttore dell'Istituto Mario Negri e Giulia Paganelli, fisiatra della Gimbe, per ragionare sugli usi corretti e scorretti dei farmaci e sull'ossessione per il corpo che travolge tantissime persone.

Su Rai 3 Petrolio ha ottenuto 575.000 telespettatori, share 2,76% e nel segmento Next 511.000, 3,20%.