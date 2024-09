Programmi tv stasera, cosa guardare? Da Francia-Italia al film su Lady D

Programmi tv stasera, cosa guardare? Da Francia-Italia di Nations League al film su Lady Diana

Questa sera gli occhi di milioni di spettatori saranno ovviamenti rivolti alla partita Francia-Italia, trasmessa in chiaro da Rai1. L'incontro di Nations League è il primo esame per la Nazionale dopo il disastro di Euro 2024. Sempre per lo sport, su Rai2 potrete seguire le Paralimpiadi di Parigi 2024. Su Rai3 invece andrà in onda Spencer, il biopic su Lady Diana. A interpretare la "principessa triste" è l'attrice Kristen Stewart.

Canale 5 trasmetterà una nuova puntata della soap Endless Love mentre su Italia 1 si ride con Tre uomini e una gamba. Su Rete 4 il film Guardia del corpo. Su TV8 va in onda in prima visione I delitti del BarLume - Sopra la panca mentre sul Nove parte la 12esima stagione di Bake Off Italia. Chiude il palinstesto La7 con il film Chocolat.