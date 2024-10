Pubblicità online boom: 2024 va a gonfie vele negli investimenti. Tutti i trend gennaio-agosto

Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio FcpAssointernet registrano ad Agosto 2024 il + 9,3%, con dato annuale progressivo ad agosto che si attesta al + 5,5%. Le analisi in termini di device evidenziano nei primi otto mesi dell’anno una crescita più sostenuta della componente Smartphone (+7,3%), rispetto a quella dell’aggregato Desktop/Tablet”, che si conferma comunque in territorio ampiamente positivo (+4,2%).

Sempre considerando i dati progressivi ad agosto, risulta particolarmente significativa la crescita della fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+16,3%), che si conferma in maggiore incremento rispetto alla fruizione in modalità “Browsing” (+ 4,5%). In riferimento all’andamento dei settori merceologici, i risultati aggregati dei primi otto mesi dell’anno confermano la tendenza positiva registrata da gran parte dei comparti economici negli scorsi mesi. Da sottolineare in particolare il trend di crescita degli investimenti di Distribuzione, Bevande/Alcolici, Alimentari, Finanza/Assicurazioni, Abitazione.

Pubblicità digitale a +5,5% da gennaio ad agosto 2024. L'analisi del presidente di FCP-Assointernet

“Una performance positiva, favorita dai grandi eventi sportivi dell’estate scorsa,” spiega Simone Branca, Presidente di FCP-Assointernet. “Il mercato ha accolto con entusiasmo la propositività e la progettualità degli Editori Premium FCP Assointernet. I mesi di luglio e agosto hanno registrato una crescita solida, rispettivamente del 4,4% e del 9,3%, permettendo al digitale italiano di chiudere i primi otto mesi dell’anno con un incremento del 5,5%. Tra le soluzioni più apprezzate dai Brand ci sono i formati video, sia instream che outstream, i progetti speciali, i social e i formati native. Nei primi otto mesi del 2024, il display banner rimane la voce principale degli investimenti totali, ma cresce l’importanza della componente video e progettuale (social e progetti speciali). Parallelamente, l’Associazione continua a operare a pieno regime con l’obiettivo di potenziare l’Osservatorio Investimenti, offrendo al mercato una rappresentazione autorevole e trasparente dei principali trend del settore. Sono inoltre in fase di studio nuove iniziative per rafforzare l’offerta FCP Assointernet a sostegno del business delle Aziende associate.”