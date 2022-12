Qatar 2022, schiaffo-Rai a Lele Adani: la decisione per Argentina-Francia

La finale Argentina-Francia non sarà commentata dal tifoso della "Selecciòn"

Argentina-Francia, finale di Qatar 2022, sarà anche l'ultimo atto della carriera internazionale di Lionel Messi, che sogna di chiudere con la conquista del mondiale per eguagliare il mito di Diego Armando Maradona. Una sfida stellare con la Francia di Mbappè, che invece punta a uno storico bis mondiale, il quale consentirebbe all'ex Juventus Didier Deschamps di arrivare a quota tre coppe del mondo: una da giocatore nel 1998 e le altre due, appunto, da c.t. della Francia.

Una partita da emozioni forti, ma che non sarà raccontata dalla seconda voce più "teatrale" del calcio italiano. Lele Adani, infatti, è stato designato come seconda voce di Stefano Bizzotto, telecronista della finale per il terzo posto tra Marocco e Croazia.

L'ex giocatore dell'Inter, nonché della nazionale azzurra, non potrà quindi tifare per la "sua" Argentina, squadra per la quale tifa, suscitando polemiche tra i telespettatori. Anche in ragione delle reazioni non univoche al suo particolare stile di storytelling, infatti, la Rai ha "bocciato" Adani, affidando la finalissima Argentina-Francia al duo Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro.

Leggi anche: Adani, seconda voce top ma narcisismo difficile da ingabbiare. E in Rai...

Leggi anche: Messi fa il fenomeno e Adani si sfoga: "Ma per chi dobbiamo contenerci?!"