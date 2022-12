Messi fa il fenomeno e Adani si sfoga: "Ma per chi dobbiamo contenerci?!"

Adani "ultrà" dell'Argentina fa ancora discutere il pubblico della Rai

“E noi dobbiamo stare a contenerci per chi” @leleadani



EL MAS GRANDE pic.twitter.com/OPs18y2LbH — A t t A 🇮🇹 (@atta1908) December 13, 2022

>

Lionel Messi fa il fenomeno nella semifinale dei mondiali contro la Croazia e Daniele Adani si sfoga: "Messi ancora, gioca in tutte le posizioni, incredibile. Guarda che roba! il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8 e il miglior 7 in campo. E noi dobbiamo stare a contenerci per chi? Per non ringraziare quello che sta dando questo giocatore a tutti?”.

Daniele Adani, che da giocatore era decisamente meno brillante, da commentatore ci ha abituato all’iperbole e secondo lui Messi "dribbla tutti… anche i cammelli del deserto".

Ma perché Daniele Adani si sfoga rispetto al “contenersi”? Evidentemente i suoi eccessi sono stati bacchettati dai vertici della Rai, che non hanno gradito il suo essere costantemente sopra le righe, così come evidenziato anche da affaritaliani: