Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: l'analisi del voto in USA e Francia

​​​​​​Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà delle elezioni in Francia e USA e del caso di Ilaria Salis

Oggi 1 luglio 2024 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà le elezioni in Francia, con reportage e collegamenti in diretta. A seguire, un focus sul voto negli Stati Uniti d’America e il caso Salis, con le occupazioni abusive, che travolge la sinistra.

Partecipano al dibattito– tra gli altri – Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Luigi Bisignani, Rita Dalla Chiesa, Piero Sansonetti, Matteo Orfini, Giuseppe Cruciani, Edward Luttwak, Veronica Gentili.