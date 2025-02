Quarto Grado torna sui casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich: le ultime novità

Quarto grado ritorna sui casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich. La prima aspetta il processo di appello con la richiesta di una nuova perizia psichiatrica. Per la seconda, invece, sarebbero state trovare lesioni sul corpo compatibili con un'aggressione

Nella puntata di Quarto Grado di questa sera 7 febbraio il programma condotto da Alesandra Viero e Gianluigi Nuzzi ha deciso di ritornare su alcuni dei fatti di cronaca nera che di recentente hanno più attirato l'interesse del pubblico. Si parte con quello di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all'ergastolo in primo grado per l'omicidio della figlia Diana di appena 18 mesi. La piccola è stata lasciata da sola a casa per 6 giorni ed era morta di stenti mentre la madre trascorreva una vacanza con il compagno.

Il 10 febbraio è in programma il processo di appello per Alessia Pifferi. L'udienza è stata posticipata perché la donna non ha potuto presentarsi davanti alla Corte d'Assise di appello di Milano per un problema di salute. I giudici dovranno decidere sulla nuova perizia psichiatrica chiesta della difesa, che da sempre sostiene che Alessia Pifferi soffra di un "grave deficit cognitivo".

Durante la puntata si affronterà anche il caso di Liliana Resinovich. La donna era scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio a Trieste nel dicembre 2021. Il cadavere era stato poi ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a breve distanza dalla sua abitazione in cui viveva con il marito Sebastiano Visintin.

I parenti non hanno mai creduto all'ipotesi del suicidio e la prossima settimana dovrebbero essere presentati i risultati della seconda perizia sul corpo della 63enne. Stando alle ultime indiscrezioni i medici avrebbero trovato segni e lesioni prodotte da persone terze. Liliana Resinovich quindi potrebbe aver subito un'aggressione prima di perdere la vita.