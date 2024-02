Quarto Grado, anticipazioni stasera 2 febbraio 2024

Quarto Grado, anticipazioni stasera: i casi di Alessia Pifferi e Pierina Paganelli

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, 18 mesi. La bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni.Era capace di intendere e volere e ha davvero un ritardo cognitivo o mente per alleggerire la condanna?

Al centro della puntata anche la vicenda di Pierina Paganelli, la 78enne trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini. La donna è stata uccisa perché aveva visto qualcosa di compromettente?Intanto Manuela, sua nuora, lascia la casa dove è stata trovata morta Pierina dopo aver ricevuto minacce di morte. Il movente del delitto sembra essere di tipo passionale.

Confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.