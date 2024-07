Quarto Grado, anticipazioni stasera 19 luglio 2024

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà della svolta nel caso di Pierina Paganelli e le ultime novità sul processo a Filippo Turetta

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso Paganelli, la 78enne uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, lo scorso 3 ottobre. Gli inquirenti hanno arrestato Louis Dassilva, vicino di casa dell'anziana: l’uomo è l'unico indagato per la morte della donna. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe la presunta relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

La svolta del caso è arrivata dalle immagini di una telecamera, che documentano la presenza di Dassilva in prossimità di via del Ciclamino, intorno alle 22.17 di quella sera. Questa circostanza è stata considerata di particolare interesse, poiché l’uomo ha sempre asserito di essere stato a casa, dalle ore 20.00 del 3 ottobre, sino alle 8.00 del mattino successivo. Intanto, durante l’interrogatorio di garanzia, l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Al centro della puntata, anche la vicenda di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Il ragazzo, reo confesso, andrà a processo a settembre. L’avvocato della difesa non chiederà la perizia psichiatrica per il giovane, che ha dichiarato: "Non ho premeditato il delitto".