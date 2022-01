Quirinale, dove seguire le votazioni in tv: tutti i canali

Quirinale, al via le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica: dove seguire la corsa al Colle in tv

Al via le votazioni. Nel pomeriggio del 24 gennaio partono le votazioni per arrivare all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Al di là delle incognite che il segreto dell’urna può nascondere, esiste già una certezza. Sui media ci sarà una cascata di live e approfondimenti da usufruire, con i palinsesti pronti a cambiare in funzione dei risultati delle votazioni. Per la prima giornata di votazioni, Rai1 propone lo Speciale Tg1 – Elezioni del Presidente della Repubblica, in onda dalle 14.35 alle 20.00.

Quirinale, al via le votazioni: Mediaset accende Speciale Quarta Repubblica e Mentana dà il via alla Maratona

Mediaset, da parte sua, accende Rete4: dalle 16.30 c’è Nicola Porro con Speciale Quarta Repubblica. Su La7 l’immancabile "Maratona" di Enrico Mentana, con uno speciale in onda dalle 14.15, che lo stesso Mentana ha annunciato con un count down social, mettendo le foto di chi seguirà con lui. Da Paolo Mieli, ad Andrea Sechi, passando per Marco Damilano, solo per citarne alcuni.

Su Sky, Corsa al Colle dalle 14.30 con una programmazione speciale che, ha annunciato la pay-per-view, proseguirà per tutte le eventuali successive votazioni. Su Tv2000, il racconto del voto è affidato a “La finestra sul cortile”, l’approfondimento di TGtg in diretta dalle 20.50. L’emittente sul suo sito ha scelto di scandire l’attesa per il voto con delle clip di pochi minuti di Augusto Cantelmi nel suo “Montecitorio Selfie”. Piccoli video, realizzati con lo smartphone in cui i protagonisti della politica raccontano il loro punto di vista. In modo trasversale, i portali delle varie testate sono già da tempo attrezzati con pagine e sezioni dedicate al Quirinale.

Leggi anche: