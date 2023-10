Quotidiani, crolla La Stampa: perse oltre 11 mila copie in un anno

Quotidiani, non solo La Stampa. La Verità di Belpietro perde il 13,8% in un anno (oltre 5 mila copie vendute in meno)

Si tratta di un agosto piuttosto stabile per i quotidiani. Secondo i dati Ads, il Corriere della Sera perde l’1,75% rispetto al mese precedente passando da 247.781 a 243.449 copie vendute. A seguire, il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, perde lo 0,4% vendendo “solo” 123.311 copie rispetto alle 122.821 di luglio. A seguire, un altro colosso

Nonostante la flessione più contenuta, anche Repubblica ha visto calare le proprie vendite passando da 152.994 copie vendute a 152.848. Un calo molto flebile, quantificabile con lo 0,1%. In negativo anche La Stampa, altro colosso editoriale targato Gedi, perde sul campo l’1,55% passando da 85.885 copie vendute rispetto alle precedenti 84.550.

Buone notizie, invece, per il Messaggero di Francesco Gaetano Caltagirone. Il quotidiano registra infatti 66.359 copie vendute contro le 64.889 di luglio (+2,27%). Ma a crescere ad agosto non è solo il quotidiano romano. Anche Libero guadagna sul campo il 3,34% rispetto al mese precedente vendendo 24.579 copie contro 23.785.

Ma il discorso non vale allo stesso modo per il Giornale, il quale perde lo 0,09% registrando 29.186 copie vendute contro le 29.211 del mese scorso. Vira in rosso anche il quotidiano di Marco Travaglio. Il Fatto Quotidiano perde infatti lo 0,33% portando a casa 51.983 copie vendute contro le 52.155 di agosto.

Infine, La Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, guadagna il 2,14% vendendo 32.591 copie contro 31.909. Ma non è tutto. Tornando alla Stampa, confrontando i dati di agosto 2022 e agosto 2023, risalta all’occhio un calo di ben 11.486 copie vendute (-11,9%, fonte dati Ads). E proprio La Verità, che ha portato a casa un buon risultato sul confronto luglio 2023-agosto 2023, perde invece sul rapporto agosto 2022-agosto 2023 ben 5.216 copie per una flessione del 13,8%.