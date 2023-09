Radio 1, da Foa a Storace, Costamagna e Peter Gomez: il nuovo palinsesto

Da Marcello Foa a Peter Gomez: il nuovo palinsesto di Radio 1

Il nuovo palinsesto del direttore Francesco Pionati a Radio 1 verrà presentato in settimana ma Affaritaliani.it è già in grado di rivelarlo. Ad aprire ci sarà "Il Caffè" di Roberto Poletti, già biografo di Matteo Salvini e conduttore di "Uno mattina" nell'era di Teresa De Santis su Rai 1. Poi sarà la volta di "Giù la maschera", il programma dell'ex presidente Rai Marcello Foa con doppio studio a Roma e a Milano e vari co-conduttori, in primis Peter Gomez. Dopo Foa arrivano Annalisa Chirico ("Ping pong") e Savino Zaba ("Streaming"). Nel pomeriggio alle 15 il "Pomeriggio di Radio 1" con Simona Arrigoni, conduttrice di 7 Gold e già titolare di "A colazione da Simona su Isoradio". Segue Monica Setta con Cantiere Italia e la coppia formata da Luisella Costamagna e Francesco Storace.