Radio 24 in estate punta sui podcast: non solo economia, ma anche azione e...

Radio 24 colora l'estate con podcast ed esperimenti, tra scienza, azione e...

Nuovi programmi declinati al futuro che verrà e nuove forme di sperimentazione multimediale nel palinsesto estivo di Radio 24 al via il 25 luglio fino al 4 settembre. L’informazione, seria e autorevole, è sempre in diretta anche d’estate: dai Gr agli aggiornamenti continui della redazione e ai programmi di approfondimento come al mattino “In primo piano” condotto da Giulia Crivelli, alle 18.00 i fatti, notizie, voci e commenti in “Effetto estate” con Andrea Ferro e, per lo sport, “Tutti convocati” con Giovanni Capuano per seguire il campionato in partenza dal 14 agosto.

Come sempre nell’estate di Radio 24 non manca la narrazione di qualità per parlare di libri, fumetti, audiolibri, musica, festival, teatro, e l’appuntamento con la salute nel nuovo spazio quotidiano di “Obiettivo Salute Estate” di Nicoletta Carbone per mettersi alla prova e organizzare una personale remise en forme anche in vacanza. Una squadra di esperti, tanti consigli, ma anche suggerimenti per nutrire a 360 gradi il benessere di corpo e mente.

Tanti i nuovi programmi estivi, proiettati con uno sguardo al futuro. La scuola del futuro con un viaggio di Piera Ceci nei nuovi ITS, pronti a ripartire con nuovi corsi, nuovi finanziamenti e un collegamento più forte con imprese e territori per i lavori di domani; il futuro dell’agricoltura con Madre Terra, l’agricoltura al futuro di Rosanna Magnano, tra impennata dei costi per la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime acuite dalla guerra in Ucraina e una siccità che mette a dura prova le coltivazioni, per capire come sarà l’agricoltura di domani.