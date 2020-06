Edoardo Buffoni nuovo direttore per le news di Radio Capital

Come riporta Prima Comunicazione, a partire dal primo luglio Edoardo Buffoni sarà il nuovo direttore delle news di Radio Capital. Buffoni attualmente va in onda ogni pomeriggio alle 18.00 con Michela Murgia, alla conduzione del ‘Tg Zero’. E proprio la giornalista ha voluto omaggiardo con un post a lui dedicato: “Un grandissimo in bocca al lupo e buon lavoro a Edoardo Buffoni che è il nuovo direttore delle news di Radio Capital!”