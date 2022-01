Radio Deejay spegne 40 candeline, in arrivo maratona radiofonica

Radio Deejay spegne 40 candeline, per festeggiare in arrivo una maratona da 40 ore per raccontare la storia dell'emittente milanese

Domani, martedì primo febbraio, Radio Deejay compie 40 anni. L’ente radiofonica venne fondata a Milano il 1º febbraio del 1982, e la prima sede fu in un appartamento in via Franchetti. Nel 1984 si trasferì nell’attuale sede in via Massena, al numero 2. Guidata da Linus dal 1994, nei suoi straordinari 40 anni di storia ha lanciato numerosi personaggi tra i più amati e longevi dello spettacolo: come Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Fabio Volo, La Pina, Albertino e molti altri. Per festeggiare i suoi primi 40 anni, Radio Deejay rivoluziona il palinsesto con una diretta di 40 ore. Iniziano Linus e Nicola, in compagnia di Marisa Passera, martedì primo febbraio alle ore 6 del mattino.

Radio Deejay compie 40 anni, nel podcast “Forty Forti” la storia dell'emittente disponibile sulla nuova piattaforma One Podcast

Quarant’anni di Radio Deejay in 40 minuti. Il 1° febbraio 1982 nasce Radio Deejay. Da quel giorno, dai suoi microfoni sono passati più di cinquantamila ospiti, tra gente del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, e semplici ascoltatori. Per il suo quarantesimo compleanno, le voci di Radio Deejay si siedono sulla poltrona dell’intervistato.

Al timone di “Forty Forti” c’è Claudio Giunta, che insegna Letteratura italiana all’Università di Trento ma è soprattutto un grande fan di Radio Deejay. In ogni puntata un intervistato diverso, dai veterani ai nuovi arrivati, racconta a Giunta com’è stato lavorare in Via Massena 2, dalla sua prima volta in onda sino ad oggi. Di seguito il palinsesto della maratona da 40 ore.

Martedì 1 febbraio

06.00 – 08.00: Deejay chiama Italia con Marisa Passera

08.00 – 10.00: Pinocchio con Rudy Zerbi

10.00 – 12.00: Summer Camp con Alessandro Cattelan

12.00 – 14.00: Il Volo del Mattino con Daniele Bossari

14.00 – 16.00: Albertino con Wad

16.00 – 18.00: Trio Medusa con Vic

18.00 – 20.00: I Vitiello con Andrea&Michele

20.00 – 22.00: Laura Antonini, Chiara Galeazzi e Antonio Visca

22.00 – 24.00: Frank&Ciccio e Ciao Belli

Mercoledì 2 febbraio

00.00 – 02.00: Summer Camp con Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni

02.00 – 04.00: Wad e Andrea Prevignano

04.00 – 06.00: Chicco Giuliani e Wad

06.00 – 08.00: Vic e Daniele Bossari

08.00 – 10.00: Deejay Chiama Italia con Frank&Ciccio e Chiara Galeazzi

10.00 – 12.00: Trio Medusa con Laura Antonini

12.00 – 14.00: Pinocchio con Animal House

14.00 – 16.00: I Vitiello con Fabio Volo

16.00 – 18.00: Andrea&Michele con Rudy Zerbi

18.00 – 20.00: Summer Camp con Marisa Passera

20.00 – 22.00: Linus e Andrea Prevignano