Rai, allenamento per Stefano De Martino: cinque giorni per testare Affari Tuoi

Stefano De Martino, per Affari Tuoi ben cinque giorni di prove. Rumor

Nelle ultime settimane, il ballerino e showman Stefano De Martino è finito al centro di numerose speculazioni riguardo la carriera in Rai, firmando un contratto di ben quattro anni con la rete pubblica.

Così Dagospia scrive "l' annuncio ufficiale arriverà il prossimo 19 luglio alla presentazione dei Palinsesti Rai ma i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay hanno deciso di testare le sue capacità senza attendere agosto-settembre. Per poter correggere in corsa il tiro la società di produzione aveva espresso parecchi dubbi sul suo nome ma i vertici Rai non hanno voluto sentire ragioni.

Il ballerino, come rivelato da Oggi, ha ottenuto un contrattone d'oro di quattro anni per un totale di 8 milioni di euro, cifra che per molti potrebbe essere ancora più alta.

In quella fascia non si può sbagliare, nemmeno calare troppo. Le prove si terranno al Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno, si cercano infatti "figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti.

Bisogna saper interagire con il conduttore Stefano De Martino, è richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo".