Rai, Anzaldo vicedirettrice del Tg1 spinta da Schlein. Tutti i nuovi nomi

Rai, sfornata di nomine per i nuovi vicedirettori delle testate

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 luglio, sono stati presentati al Cda Rai i nomi dei nuovi vicedirettori delle testate Tg1, Tg2, Radio1 e Gr, Rai Parlamento e Rai Sport. In questa tornata di nomine, le quote rosa compongono la maggioranza. Su 30 posti, infatti, 17 sono assegnati a donne, mentre 13 agli uomini.

Ma veniamo ai nomi. Per la vicedirezione del Tg1 sono Elisa Anzaldo (fortemente voluta dalla segretaria del Pd Elly Schlein), Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, Senio Bonini, Francesco Primozich, Incoronata Boccia, Mariarita Grieco. Per il Tg2: Alfonso Samengo, Massimo D’Amore, Fabrizio Frullani, Elisabetta Migliorelli, Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia.

Per Radio1 e Gr: Simona Grossi, Ivano Liberati, Carlo Albertazzi, Francesco De Vitis, Ilaria Maria Sotis, Maria Teresa Torcia, Giovanna Cardone. Per Rai Parlamento: Francesca De Martino, Susanna Petruni, Anna Piras, Lucia Duraccio e Annamaria Baccarelli. Per Rai Sport: Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno.