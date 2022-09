Rai, bufera sul programma di Diaco: voci di chiusura. “Polpettone indigesto"

Rai 2, "BellaMa'" di Pierluigi Diaco non decolla. Ascolti tv flop

È già bufera su “BellaMa”, il programma di Rai 2 in onda nel day time ideato e condotto da Pierluigi Diaco. I social infatti hanno bocciato la trasmissione definendola un “polpettone indigesto” e cosa peggiore “non si capisce bene di cosa si tratti”. Il programma, iniziato lo scorso lunedì 12 settembre, ha ottenuto il 4,36% di share con 353.000 spettatori nel giorno dell’esordio e il 3% di share con 244.000 spettatori il giorno successivo martedì 13 settembre. Ieri mercoledì 14 settembre invece la Coppa Davis ha “rubato” lo spazio a Diaco. Per avere un termine di paragone abbiamo "spulciato" i dati dello stesso periodo ma dell'anno scorso. Lunedì 13 settembre 2021 il programma “Detto Fatto” di Bianca Guaccero (che andava in onda nella stessa fascia oraria) otteneva 415.000 spettatori con il 4.2% di share e il giorno successivo, martedì 14 settembre 2021, 380.000 spettatori con il 3.95%.

Insomma, gli ascolti tv non hanno risposto alle aspettative. Le voci di una soppressione imminente si rincorrono ma ancora non c’è nulla di deciso. Il programma mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti, ma unite da linguaggi e strumenti contemporanei come i social network, vede protagonisti 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Z (18-25 anni) e Boomer (55-90 anni).

Ogni giorno un concorrente Z e un Boomer si sfideranno in tre manche: un quiz culturale basato su tre prove, indovinare l’identità di un personaggio famoso, un fatto storico e una parola della lingua italiana, la realizzazione di un reel di presentazione dell’ospite del giorno (un personaggio di riferimento del mondo Boomer o Z) e di un video di introduzione del tema di attualità che sarà oggetto di dibattito in studio.

"Non c’è niente di più urgente oggi che occuparsi dei sentimenti degli esseri umani. Dall'era analogica a quella digitale ciò che è cambiato non sono solo gli stili di vita, ma anche il tempo che abbiamo a disposizione per sentire, diventare le nostre emozioni". Sarà innanzitutto un esperimento che indaga i moti dell'animo "Bellama’", ha dichiarato il conduttore Pierluigi Diaco.

Ma i social non la pensano allo stesso modo e sono spietati. La pagina Twitter “Carotelevip” scrive: “Da abbonato Rai sono indignato per i soldi spesi per questo programma. Da telespettatore sono irritato per questo polpettone indigesto. Da blogger televisivo ho la conferma che una Rai che dà questo popò di spazio a Pierluigi Diaco è una piccola Rai”. Franco Bagnasco cinguetta velenoso: “Autoconvintosi di essere anche un conduttore, Pierluigi Diaco abborraccia BellaMa’, contenitore di rara inutilità che mescola giochini dei quali a nessuno può importare a ospitate smunte. Vuole incarnare un Paolo Limiti intergenerazionale, ma si vedono solo i limiti. Non Paolo”.

Alice Penzavalli è meno dura ma comunque non tenera: “A due anni da Io e te, Pierluigi Diaco si presenta al pubblico più sorridente e a suo agio. Purtroppo l’inizio è caotico e non si capisce bene di cosa si tratti e la presentazione del cast ricorda i corteggiatori di Uomini e Donne e le sfide di Amici. Vedremo”.

Il giornalista Giuseppe Candela critica il conduttore e tira fuori un’intervista in cui Diaco a Repubblica afferma: "Meloni è una delle mie migliori amiche, onesta, leale. Le voglio tanto bene.(...) Mai conosciuto persona così preparata, dolce e tosta. Rivendico l'amicizia. Molte cose le condivido, altre no. Mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia". Nicola scrive: “Hanno davvero cancellato Detto e Fatto per ‘sta roba? Dai è surreale, Diaco inadatto e non aggiungo altro per non infierire”.