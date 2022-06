Rai, Coletta punta su Drusilla, Balivo e Nek per risollevare gli ascolti

Rai, Coletta rilancia il palinsesto estivo con Drusilla, Caterina Balivo, Nek e... un programma sul sesso

Drusilla, Caterina Balivo, Nek e Angela Rafanelli. Sono questi i personaggi con cui Stefano Coletta vuole rinnovare il palinsesto estivo della Rai. Il direttore di Rai1 e del prime time di viale Mazzini punta su quattro nuovi programmi, volendo sperimentare tematiche considerate finora un tabù in televisione. Prossimamente, infatti, vedremo: “L’almanacco del giorno dopo” con Drusilla Foer, “Dalla strada al palco” con il cantante Nek, “Help! Ho un dubbio” con Caterina Balivo e “Sex” con Angela Rafanelli. I primi tre appuntamenti coinvolgeranno la seconda rete, mentre l’ultimo andrà in onda su Rai 3.

Rai2, in arrivo "L'almanacco del giorno dopo" con Drusilla Foer

A cercare di dare una spinta sugli ascolti di Rai2 inizia Drusilla Foer. Il programma sarà on air dal 6 giugno, dalle 19.50 alle 20.30 dal lunedì al venerdì. “È una trasmissione iconica che ha rappresentato molto nel passato della tv. Ma oggi la comunicazione è del tutto cambiata. E noi ci adeguiamo. Prima durava solo sette minuti. Adesso arriviamo a mezz’ora di programma quotidiano e sarà un intrattenimento che spinge alla riflessione. Sono previste varie rubriche, la presenza di un pianista e del piccolo Topo Gigio”, anticipa Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer.

Nek si prepara all'esordio su Rai2 con "Dalla strada al palco"

Successivamente, sarà la volta di Nek, al timone di “Dalla strada al palco”, show composto da quattro puntate in prima serata sempre sulla seconda rete. Si parte dal 28 giugno. “Il pretesto è di cercare nuovi artisti sconosciuti, ma non è certamente un talent”, afferma Nek, “piuttosto un racconto di varie storie personali, emozionanti e coinvolgenti. Il programma si svolge in uno studio e saranno i vari giovani a recarsi in loco per farsi conoscere, esibirsi e narrare il proprio vissuto”.