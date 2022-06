Rai, Fuortes tira dritto sul riassetto: Cartabianca a Berlinguer ma Orfeo...

Rai, viale Mazzini News, le novità della prossima stagione. Rumors

Il numero uno della Rai, Carlo Fuortes, tira dritto sul riassetto dei palinsesti. Deciso più che mai a governare e riorganizzare l’azienda, fin quando siederà sulla poltrona che più conta, sonda il terreno per uscire allo scoperto con nuovi colpi di scena.

Secondo quanto riporta Dagoscopia il numero uno di viale Mazzini non ha particolarmente gradito la famosa foto pubblicata da Prima Comunicazione, post defenestrazione di Orfeo, che ritraeva tra gli altri anche Marcello Ciannamea, Stefano Coletta, Felice Ventura e Marco Brancadoro.

Conviene quindi, sottolinea il sito online, sia a Monica Maggioni, direttrice del Tg1 che ha da poco cambiato volto allo spazio informativo per l'estate 2022, che a Bianca Berlinguer, in bilico per la conduzione su Rai 3 di Cartabianca, tenere un profilo basso.

Secondo quanto riporta Dago c'è assicura che Orfeo in extremis avrebbe preparato il colpo di mano: via CartaBianca e in autunno spazio a Giorgio Zanchini che quest'estate guiderà al martedì su Rai3 Filorosso.

O almeno dovrebbe, salvo colpi di scena. Nulla è da escludere quando è considerata già saltata Ilaria D'Amico e in bilico Giancarlo De Cataldo, quest'ultimo destinato alla seconda serata del lunedì di Rai1: tutti nomi voluti da Mario Orfeo. Per quanto riguarda invece la tanto discussa striscia di Marco Damilano, svela Dago, andrà in onda da settembre su Rai3 dalla durata dieci minuti. Infine, conclude Dago, "si annuncia lo sbarco di Francesco Giorgino nel talk show di Rai2. C'è però chi nelle ultime ore parla di un passo indietro del giornalista, forse per le polemiche già esplose ma anche per la volontà di non lasciare la conduzione del Tg1 delle 20”.

