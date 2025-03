Rai Kids e Fondazione Leonardo, partnership per spiegare innovazioni spaziali e tutte le nuove scoperte

Spiegare ai ragazzi le innovazioni spaziali, i satelliti di navigazione e tutte le scoperte degli scienziati, ingegneri ed esperti: con questa “mission” - su proposta di Fondazione Leonardo ETS, diretta da Helga Cossu e presieduta da Luciano Floridi - inizia una partnership con Rai Kids per la divulgazione di pillole informative per il programma “Meteo Spazio”, in onda su Rai Gulp ogni martedì alle 18.45 (e in replica il mercoledì alle 8:55).

Condotto da Riccardo Cresci dallo studio virtuale del Centro di Produzione di Torino, il format racconta ai ragazzi che tempo fa nel sistema solare e quali sono le novità legate all’innovazione tecnologica in merito allo Spazio. Le pillole saranno condotte nel Multimedia Digital Hub di Leonardo da Ilaria Iacoviello, “Head of education” di Fondazione Leonardo e da Antonio Santamato, giornalista di Fondazione Leonardo.

I primi temi trattati saranno: “Esplorazione: cosa c'è nel nostro universo?” (I telescopi spaziali di Leonardo permettono di scoprirlo); “Navigazione” per capire come il GPS identifica la nostra posizione(Leonardo è leader nella produzione di orologi atomici, elemento fondamentale dei satelliti di navigazione); “Osservazione della terra”: per capire come foto e dati contribuiscono alla salvaguardia del Pianeta.( Il ruolo di Leonardo nel programma Copernicus: Leonardo tramite eGeos sta sviluppando un Digital Twin della Terra per ESA, per la simulazione di scenari relativi a isole di calore e allagamenti nelle aree urbane).

La prima pillola, in onda nella puntata di martedì 25 marzo, parlerà di “Space Weather” per imparare a conoscere il meteo dello Spazio, attraverso i satelliti e gli strumenti di Leonardo che permettono di scoprirlo.

Le puntate saranno visibili anche su RaiPlay e sui canali social di Rai Gulp e Fondazione Leonardo.