Rai, Luisella Costamagna non ci sta. "Sequela di falsità su di me"

Rai, Luisella Costamagna. "Sequela di falsità su di me. Nel mio presente e futuro al momento c'è solo Tango"

Luisella Costamagna smentisce le voci circolate nelle ultime ore. La giornalista Rai pubblica un post social in cui ha chiesto "un'immediata rettifica" a Repubblica per un articolo - sulle indiscrezioni legate alle strategie della prossima stagione tv da parte della tv di Stato - in cui oltre a ipotizzare una sua collocazione nell'access della domenica sera di Rai 3 (con Serena Bortone che avrebbe al sabato) si scriveva dell'aspirazione di Luisella Costamagna nella scorsa stagione a condurre Linea Notte, programma che è stato in realtà affidato a Monica Giandotti. E la Costamagna - protagonista nell'ultima annata tv con il programma di approfondimento Tango in onda su Rai2 - ha smentito questa ricostruzione sottolineando di aver già "detto pubblicamente di non essere mai stata interessata a Linea Notte".

Luisella Costamagna-Tango, il trend in crescita negli ascolti tv

La giornalista Rai spiega poi che "nel mio presente e futuro al momento c'è solo Tango. Programma di cui sono felicissima". Su questo punto Luisella Costamagna rivendica sul fronte Auditel che la sua trasmissione ha avuto "un trend in crescita, arrivando a puntare con il 6% di share, nonostante una collocazione difficile".

"Tango è uno dei pochi programmi di seconda serata di Rai2 cresciuti progressivamente e senza il battage di altre trasmissioni ben più costose che hanno portato a casa numeri inferiori", chiosa tra l'altro il profilo X di Vigilanza Tv.

Luisella Costamagna, Tango speciale elezioni su Rai2

Tango che tornerà in onda sempre su Rai2, lunedì 10 giugno intorno a mezzanotte con uno speciale in diretta con il commento elettorale dopo il voto per le elezioni Europee di sabato 8 e domenica 9 giugno.



Il post social di Luisella Costamagna con il botta e risposta con la giornalista di Repubblica

La mia smentita appena inviata a @repubblica pic.twitter.com/zFh89vflI1 — luisella costamagna (@luisellacost) June 6, 2024