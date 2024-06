Rai, palinsesti estate 2024: da Alberto Angela a Gigi D'Alessio, programmi-novità (e repliche cult)

Rai palinsesti estate 2024: programmi, conduttori, orari e date. Tutte le novità

La televisione è già entrata e entrerà sempre più con il passare delle settimane nella sua fase estiva. Su Rai1 è partita la nuova edizione di Unomattina Estate con Alessandro Greco e Greta Mauro in conduzione, seguita dal programma Camper In Viaggio, condotto da Tinto e Lorella Boccia, e Camper con Marcello Masi.

Il daytime ha le repliche delle fiction Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti (Il Paradiso delle Signore e Sei Sorelle torneranno in autunno). La fascia pomeridiana ha come fiore all'occhiello Estate in Diretta, condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo (con la presenza fissa in studio Gigi Marzullo), mentre il preserale è stato affidato a Reazione a Catena con Pino Insegno. La sera, Techetechetè intrattiene gli spettatori con alcuni dei momenti più belli e indimenticabili della tv italiana.

Grande protagonista di quest'estate è Alberto Angela: dopo gli speciale Ulisse dedicati agli scavi di Pompei e allo Sbarco in Normandia, ci sono le nuove puntate di Noos – L’avventura della conoscenza (da fine mese). Giugno vedrà anche Gigi, uno come te con Gigi D’Alessio, in onda giovedì 13 e Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier il 28 giugno. Il 16 luglio appuntamento con la Partita del cuore. La musica sarà un ingredienti fondamentale nel menù di Rai 1 (e Radio 2) con quattro serate - venerdì 28 giugno, domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio - del Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu (con Annalisa, Elodie e un super cast).

L’estate 2024 per la Rai è anche sinonimo di grande sport. Dal 14 giugno al 14 luglio ci sono gli Europei di Calcio 2024 e la tv di Stato trasmetterà 31 partite con tanti match in prima serata alle 21:00. Dal 26 luglio all'11 agosto sarà il momento delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La Rai proporrà anche alcune repliche interessanti: da Il Cantante Mascherato, in onda a luglio, passando per Tutti i Sogni Ancora in Volo di Massimo Ranieri (a luglio il venerdì) e Colpo di Luna con Virginia Raffaele e Carlo Conti (il sabato).