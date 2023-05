Rai, palinsesti pronti: Linea verde, Beppe Convertini: brutta sorpresa

Verso i nuovi palinsesti Rai

Quasi pronto il libro mastro dei palinsesti messo a punto da Roberto Sergio e Giampaolo Rossi rispettivamente ad e dg Rai. Innanzitutto la novità di Uno mattina feriale che si allunga di 30 minuti con la conduzione di Massimiliano Ossini e una striscia quotidiana green di Daniela Ferolla.

Palinsesti Rai, confermate Eleonora Daniele e Antonella Clerici

Stabile Eleonora Daniele con le sue Storie italiane a seguire Antonella Clerici fino al Tg1. Il pomeriggio di Rai 1 sarà affidato a una coppia consolidata: Tiberio Timperi e Roberta Capua. La Vita in diretta rimane al vero campione di share che è Alberto Matano. Nel week end confermata la squadra di Uno mattina in famiglia con Timperi, Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Gianni Ippoliti.

Linea verde, c'è solo Peppone

Programma singolo a Marcello Masi sulla second life mentre a Linea verde life arriva la brava giornalista tarantina Monica Caradonna. Linea verde dovrebbe vedere alla guida forse solo Peppone (Beppe Convertini è in ospedale dopo un incidente in moto). Greta Mauro torna alla guida di Top il sabato pomeriggio mentre Francesca Fialdini rifà il suo salotto domenicale dopo Mara Venier.

Conferma e promozione per Monica Setta

Conferma con promozione in seconda serata su Rai 2 per Monica Setta che torna a settembre e per tutto l'anno con Generazione Z, programma destinato ai più giovani dal costo di 10mila euro a puntata per una media di share poco sopra il 5 per cento. Torna infine Nunzia De Girolamo con Ciao Maschio al sabato notte, il lunedì sera invece spetta a Monica Maggioni.