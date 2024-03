Rai-Sky accordo: Europa League (Milan-Roma-Atalanta) e Sinner in chiaro

Diritti tv, Rai-Sky accordo: Europa League (Milan-Roma-Atalanta) e Internazionali di tennis a Roma (con Sinner) in chiaro

La Rai trova l'accordo con Sky: dal calcio al (grande) tennis doppio colpo per la tv di viale Mazzini. Due partite dei quarti di finale e due di semifinale di Uefa Europa League con una squadra italiana in campo (sono in tre, Milan e Roma, che si affronteranno nel derby tricolore, e l'Atalanta, oppposta al Liverpool di Jurgen Klopp), e la finale, in caso di presenza di una squadra italiana in chiaro. E undici match singolari (in pratica uno al giorno) del torneo maschile degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis (torneo Atp 1000 i più importanti dopo gli Slam), più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025. Il tutto in esclusiva free-to-air, in simulcast con Sky, con diritti multipiattaforma (tv, radio, web). È questo "cuore" dell'accordo raggiunto tra Rai e Sky Italia per la trasmissione in chiaro di due degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati, e che caratterizzeranno la prossima primavera.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo - sottolineano l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi - che garantirà alla più ampia platea possibile di fruire di due grandi momenti di sport, che vedranno protagonisti squadre e atleti italiani. È un ulteriore segnale dell'importanza centrale dello sport, e del racconto sportivo, nella mission del Servizio Pubblico. Uefa Europa League e Internazionali Bnl d'Italia - concludono - vanno infatti ad aggiungersi ad una programmazione sportiva che comprende anche, solo per citare i grandi eventi, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, gli Europei di calcio e di atletica, il Giro d'Italia e il Tour de France".

Leggi anche