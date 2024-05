Rai2 arriva il 'Mattin Show' che sostituirà Viva Rai2! di Fiorello

Rai2 prepara il Mattin Show post Viva Rai2! di Fiorello

Viva Rai2 ha chiuso i battenti per sempre dopo mesi e mesi di risultati strepitosi sul fronte degli ascolti tv (l'ultima puntata aveva segnato un pazzesco 24.3% e 1 milione 299 mila telespettatori con 20% di share e oltre 1 milione di spettatori medi nel corso della stagione). Lo show di Rosario Fiorello (con Biggio, Casciari e tutta la banda) era diventato un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

Ma la seconda rete Rai sta studiando un nuovo mattin show in vista della prossima stagione. Certo, sostituire Fiorello sarà compito molto arduo, però nel quartier generale di viale Mazzini si studiano novità per il pubblico che negli ultimi due anni si era dimostrato fedelissimo alla proposta di Rai2 nella fascia tra le 7 e le 8 del mattino.

Rai2, che sarà dopo Viva Rai2 di Fiorello? Il progetto del nuovo Mattin Show

"Sarà un varietà del mattino a tutto tondo. Un nuovo Mattin show. Un mash-up, termine che va tanto di moda di questi tempi, fra l’attualità, la satira e l’intrattenimento puro. Il tutto studiato e realizzata in una location vicina agli italiani che si svegliano presto. che stanno andando a scuola o al lavoro. L’Italia e gli italiani, direttamente al loro fianco - svela Tv Blog - Che sia una stazione ferroviaria, una fermata d’autobus, un aeroporto, un mercato, o qualunque luogo che crei la connessione fra la vita vera ed il vetro televisivo (o lo schermo di uno smartphone, di un tablet o di qualsiasi device)".

E, stando a questo retroscena, "si starebbe pensando ad una location simbolicamente potente, per un grande gioco corale che ribalti in qualche modo il principio dell’one man show, per diventare un grande gioco di squadra. Una specie di “Avanzi” dei giorni nostri, declinato però alla stretta attualità e alla diretta quotidiana"