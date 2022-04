Rai2, un talk-show a Ilaria D'Amico: la Isoardi si prepara al grande ritorno

Rai, Ilaria D'Amico tra i desideri di Fuortes: la conduttrice verso uno spazio dedicato alle news in prima serata su Rai2

Ilaria D’Amico tra gli assi nella manica di Fuortes. La Rai pensa a uno spazio dedicato alle news in prima serata su Rai2, bramato dal centrodestra e con la spinta dei sindacati per un nome interno. Ma la realtà è un’altra. Sul tavolo dell’Ad Carlo Fuortes e del direttore della sezione approfondimento Mario Orfeo ci sarebbe un altro nome, ovvero quello di Ilaria D'Amico. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia.

Il talk su Sky di cui tanto si parlava non si è più fatto e sarebbero dunque in corso i primi approcci con viale Mazzini. Nessun accordo concluso, gli inizi di una chiacchierata e sul tavolo l'idea di un programma informativo ma non solo politico.