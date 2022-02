Rcs, Cairo porta la sua quota vicino al 60%: acquistate 500 mila azioni

Cairo acquista azioni Rcs, la sua quota è ora vicina al 60%

Urbano Cairo aumenta la sua quota in Rcs, portandola quasi al 60% (59,941% circa). Secondo quanto riporta Primaonline.it, dalle comunicazioni alla Consob risultano diverse operazioni, eseguite tra l’11 e il 15 febbraio, per complessive 550 mila azioni, pari allo 0,11 per cento del capitale.

