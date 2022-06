Report, ospiti e anticipazioni di questa sera 6 giugno 2022: tra le influenze illecite di Grillo e la massoneria siciliana

La puntata di Report, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3 si aprirà con l'inchiesta “Stelle Cadenti” di Danilo Procaccianti e la collaborazione di Norma Ferrari. Il servizio verterà sul caso che vede indagato Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle, insieme all'armatore Vincenzo Onorato, per traffico di influenze illecite. Il reato è stato inasprito proprio dai 5 Stelle.

Report, il servizio sulla debolezza del made in Italy

Poi, con “Orti di guerra” di Rosamaria Aquino, con la collaborazione Marzia Amico, si parla di quanto il made in Italy sia dipendente dall’estero e dell’influenza che ha avuto la guerra sul settore. Quali politiche, negli anni, ci hanno resi così fragili? Perché è diventato più conveniente tenere i campi incolti? E chi sta speculando sui prezzi schizzati alle stelle?

A Report il caso della massoneria siciliana

Successivamente, nell'inchiesta dal titolo “Il grembiulino Indiscreto” di Giulio Valesini, con la collaborazione di Cataldo Ciccolella e Norma Ferrara, obiettivo sulla seduta di pochi giorni fa della commissione parlamentare antimafia, che si svolgeva a Trapani e che è stata sospesa dopo che il presidente Nicola Morra ha scoperto un individuo appostato dietro la porta mentre ascoltava abusivamente le audizioni. L'uomo è il capo di una locale loggia massonica e non era tra le persone convocate.

Report, il caso dell'Eliseo di Roma in vendita

Infine, l'inchiesta dal titolo “C'era una volta il teatro Eliseo” di Giulia Presutti: dal 20 gennaio scorso uno dei più importanti teatri d'Italia ha chiuso i battenti: l'Eliseo di Roma è in vendita per 24 milioni di euro sul sito di un'agenzia immobiliare. Proprietario e direttore artistico è Luca Barbareschi, attore, produttore, ma anche ex politico. Negli anni al suo Eliseo sono stati assegnati cospicui finanziamenti pubblici, come quello da 8 milioni di euro inserito nella Legge di Bilancio 2017, con la motivazione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita del teatro. A indagare bene, però, si scopre che il centenario era già stato festeggiato, diversi anni prima.

