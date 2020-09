Riccardo Pugnalin, responsabile Communication and Public Affairs di Sky Italia, lascia il gruppo per un altro impegno professionale.

La notizia, che girava in ambienti romani, secondo quanto riporta primaonline.it ha trovato conferma in una "comunicazione interna firmata dall’ad Maximo Ibarra che ha ringraziato Pugnalin per il lavoro svolto nel gruppo. Nei prossimi giorni è attesa la riorganizzazione dell’area che faceva capo al manager".