Ricci: "Giambruno? Da Meloni neanche una parola sulle donne in studio con lui"

Antonio Ricci: "Schlein non dura, non ce la può fare. Fiorello mi ha promesso di venire a Mediaset"

“Giambruno? Non ho compiuto nessun reato. Qualcuno può forse dire a chi fa satira che certi soggetti sono intoccabili? No. Ho agito in perfetta buona fede e facendo satira, il mio lavoro di sempre”. A dirlo è Antonio Ricci che, in un’intervista a Gente, rivela alcuni particolari della sua carriera, spaziando anche sulla politica e, appunto, sull’affaire Giambruno.

E sull'ipotesi che Giambruno possa fare causa, com’era stato “sussurrato” da alcuni giornali, l’autore di Striscia la Notizia risponde: "So solo che è stata citata una sentenza della Cassazione sul rispetto della privacy. Io me la sono andata a leggere e l'ho trovata inconferente”.

Quanto alla premier Meloni e alla leader dell’opposizione Elly Schlein, come riporta Repubblica, Ricci ha le idee chiare. "Non ho mai incontrato Meloni”, spiega, “ma devo dire che sono rimasto stupito che nel suo messaggio (quello su Facebook dove dava l’annuncio dell’addio al compagno, ndr) non abbia speso una parola per le donne che erano lì ad assistere alla performance di Giambruno".