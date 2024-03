Carlo Conti - Nelle cabine: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. E i vincitori della prima puntata andata in onda una settimana fa, Piero Chiambretti e Nino Frassica (credit foto Agi per Ufficio stampa RAI)

Rischiatutto 70 Carlo Conti torna: coppie vip in gara e le foto in anteprima

‘Rischiatutto', torna in onda sabato 9 marzo dalle ore 21.25 su Rai1 con la seconda puntata in versione Rischiatutto 70 condotto da Carlo Conti (programma che parla in modo allegro, ma molto preciso, della storia dei primi 70 anni della RAI)

Dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, ecco dunque un’altra puntata di "Rischiatutto '70'", basato su un programma che ha fatto la storia della televisione italiana all’epoca dell’indimenticato Mike Bongiorno e che ‘ritrova’ il suo spazio proprio in occasione dei 70 anni della Rai. Sul palco i concorrenti, le cabine, il tabellone e le domande, gli inserti audio e video: tutto contribuirà a fare di ‘Rischiatutto ‘70’ una grande festa tra ricordi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità, con un tocco di modernità e freschezza.

(credit foto Agi per Ufficio stampa RAI)



In questa serata i protagonisti che giocheranno, con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. Nella terza cabina, i vincitori della prima puntata andata in onda una settimana fa, Chiambretti e Frassica.

Le domande spazieranno tra i programmi più popolari di tutti i tempi, come ‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’, e quelli che hanno segnato indelebilmente la memoria collettiva, come ‘Carosello’, ‘Indietro tutta’, senza dimenticare i grandi eventi che hanno coinvolto la Rai nel corso degli anni.

Carlo Conti (credit foto Agi per Ufficio stampa RAI)



“Rischiatutto ‘70” è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Scenografia Riccardo Bocchini. Produttore esecutivo Eleonora Iannelli. Regia Maurizio Pagnussat