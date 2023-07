Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo al posto della Berlinguer su Rai3

Nunzia De Girolamo e Sabrina Giannini al posto di Bianca Berlinguer il martedì sera su Rai3

"Un inedito tandem di donne si prenderà l’eredità di Bianca Berlinguer nel martedì sera di Rai3. La Rai dunque non solo non lascia, ma raddoppia la presenza femminile nella serata che fu di Cartabianca. Sabrina Giannini e Nunzia De Girolamo ereditano quello spazio televisivo".

Lo scrive Tvblog secondo cui "Sabrina Giannini condurrà a settembre un nuovo ciclo di Indovina chi viene a cena. Programma questo già noto al pubblico della terza rete".

Invece Nunzia De Girolamo "condurrà un nuovo programma, inizialmente previsto per il lunedì sera, da ottobre e fino alle festività natalizie". E ancora: "Botta e risposta, che non sarà il titolo vero del programma, ma in qualche modo dovremo pur chiamarlo, occuperà nel prossimo autunno la serata del martedì della terza rete. Programma questo che partirà ad ottobre e che andrà in onda fino a gennaio. Sarà questo probabilmente una specie di test per vedere se questa trasmissione avrà la forza di tenere per tutta la stagione tv e magari anche oltre. Ricordiamo che Nunzia De Girolamo tornerà in autunno il sabato notte con il suo Ciao maschio".

Il nuovo programma di Nunzia De Girolamo "strizzerà in qualche modo l’occhio al caro e vecchio Aboccaperta di Gianfranco Funari".

