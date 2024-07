Sangiuliano confonde il Colosseo con Pompei: l'ennesima gaffe del ministro

Sangiuliano ringrazia il personale del Colosseo per aver rimosso una scritta vandalica su un monumento. Peccato sia successo al Parco Archeologico di Pompei

Le gaffe del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ormai non fanno quasi più notizia. L'ultimo strafalcione, come riporta Dagospia, è comparso in un post condiviso sui suoi profili social. Al Parco Archeologico di Pompei era stata trovata una scritta vandalica su un monumento funebre, poi prontamente rimossa dagli addetti della struttura. Il ministro Sangiuliano, però, ha pubblicato un post in cui ringrazia il personale del Colosseo invece che quello del parco campano.

"Grazie ai lavoratori del Parco archeologico di Pompei - si legge ora su Facebook nel post corretto e modificato - per aver ripulito rapidamente l’ennesima scritta con cui era stato vandalizzato un blocco di marmo di un monumento funerario".

Di recente il ministro Sangiuliano era finito nell'occhio del ciclone per i fischi sostituiti con applausi dalla Rai nella messa in onda del "Taobuk Taormina Book Festival". Parlando di gaffe vere e proprie, invece, Sangiuliano di recente ha affermato che Cristoforo Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo Galilei, nato però molti anni dopo il navigatore ligure.