Sangiuliano torna in tv al Tg1 come grande esperto di Usa. Così l'ex ministro dopo il caso Boccia si è ripreso la scena

Sangiuliano rompe il silenzio e torna in tv... ma per parlare di Trump non di Boccia

Dopo qualche mese di silenzio assoluto è tornato in tv Gennaro Sangiuliano, l'ex ministro della Cultura costretto a dimettersi dopo lo scandalo che lo ha travolto relativo alla mancata consulenza al suo ministero dell'influencer Maria Rosaria Boccia. L’ex direttore del Tg2 dopo le dimissioni ha interrotto la sua aspettativa professionale e da dipendente del servizio pubblico è tornato a disposizione dei vertici Rai, con un ruolo ancora da definire. Sangiuliano - riporta Il Fatto Quotidiano - è apparso a sorpresa alle otto e dodici minuti nello speciale sulle elezioni americane vinte da Donald Trump: "Per commentare con noi queste elezioni c'è in collegamento Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. Direttore, giornalista e grande esperto di Stati Uniti. Donald Trump è stato in grado di stupire ancora una volta?", è stato accolto così su Rai1.

Sangiuliano - prosegue Il Fatto - è stato presentato appunto, come "grande esperto di Stati Uniti", perché da giornalista nel 2017 aveva dedicato un libro al vincitore, edito da Mondadori, dal titolo "Trump. Vita di un presidente contro tutti". Nel corso del suo intervento nessun riferimento alla politica interna e allo scandalo che lo ha travolto, solo l’analisi del successo elettorale di Trump. "Vorrei rimarcare - ha detto Sangiuliano - questo caso di rinascita politica che ha qualcosa di sensazionale, mi sono ristampato i giornali del 2020, quando ci fu il famoso assalto a Capitol Hill, il clima per Trump era di grande disfatta. Non solo politica ma anche personale, era inseguito da almeno una ventina di azioni giudiziarie. La sensazione è che per Trump potessero spalancarsi addirittura le porte del carcere. Insisterei su questo dato storico: un caso unico politico al mondo della storia recente di una rinascita politica. Ha saputo costruire il suo riscatto".