Sanremo 2025, quanto guadagnano i cantanti in gara: ecco la vera cifra

Sanremo 2025, i veri guadagni dei cantanti

Quanto guadagnano davvero i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo? Non si tratta certo di cifre da capogiro, se parliamo di compensi diretti. Ogni artista riceve un rimborso spese di circa 53mila euro, ma solo 3mila finiscono nelle sue tasche. Il resto? Va a coprire le spese per il suo entourage: alberghi, cene, trasferimenti, e tutto ciò che serve per gestire la partecipazione all'evento. E non è finita: altri 5mila euro vanno a coprire i costi per la serata dei duetti, quella in cui il cantante si esibisce con un collega.

Sanremo non è solo una settimana di esibizioni: è un lungo periodo di preparazione, e dietro ogni partecipante c'è una macchina ben oliata che lavora a tempo pieno. Le case discografiche, infatti, spendono molto di più di quei 53mila euro per portare un artista in gara – parliamo anche di cifre che possono raddoppiare o triplicare. Per il vincitore? Nessun premio in denaro. Solo la leggendaria scultura, il famoso Albo D'oro, che segna la vittoria e, soprattutto, la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. In definitiva, a Sanremo nessuno si fa davvero una fortuna in senso stretto, ma chi sa come muoversi può trasformare quella settimana in una miniera d’oro – e questo, a conti fatti, è il vero guadagno.