Sanremo, Crowe fa il verso a Travolta. Teresa Mannino mattatrice a Sanremo

Sanremo, cambia ancora la classifica. Questa volta il super ospite convince

Le emozioni della terza serata del Festival di Sanremo. Ecco la nuova classifica parziale. Primo posto per Angelina Mango con il brano La noia, mentre il secondo posto è andato a Ghali con Casa mia. Terza Alessandra Amoroso con Fino a qui, quarto Il Tre con Fragili e, infine, quinta posizione per Mr. Rain con Due altalene. Il super ospite è stato Russel Crowe che ha fatto la mossa del Ballo del qua qua per prendere in giro la performance di John Travolta, poi c'è stata Teresa Mannino con il suo show, la co-conduttrice tra battute e ironia è riuscita a coinvolgere il pubblico. "Queste scale sono diverse da tutte le scale del mondo, perché hanno le curve, il pavimento di vetro, pure la cera. E poi non servono a niente – ha continuato l’attrice – perché ci sono altri otto ingressi".

"Qua dietro - ha detto Mannino - si prega, ci sono amuleti, segni della croce… e lui dice che è il momento più bello, quando ti guardano 10 milioni di italiani… lo psicologo dovevi fare". Infine accetta di scendere, si stende in braccio a Il Volo, scherza sulla sovraesposizione mediatica del Festival: "I giornalisti stanno tutti qua, se succede un fatto nel mondo non lo sapremo mai: è un mese di incoscienza. Sanremo è un grande carnevale. L’unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo".

Ospite internazionale della terza serata della kermesse canora: Russell Crowe. Dopo la performance con la sua band The Gentlemen Barbers, il “gladiatore”, tornato all’Ariston dopo 23 anni, ha "scatenato l’inferno" sul palco. L’epica battuta del kolossal di Ridley Scott risuona con tutta la potenza della voce originale di Crowe, che la pronuncia in italiano. Poi l’abbraccio con Mannino urlando "Teresa" e quando l’attrice cita, tra le altre star con origini italiane, John Travolta, mima con ironia il ballo del qua qua, tormentone della giornata dopo lo sketch da dimenticare di ieri con l’attore della Febbre del sabato sera.

E poi c'è stato un bacio sulle labbra, quello tra Emma Marrone – nelle vesti di presentatrice – e Giuliano Sangiorgi prima dell’esibizione dei Negramaro. I due, uniti dalla stessa provenienza salentina, si sono prima salutati. Poi il frontman ha chiesto alla cantautrice se poteva baciarla e si è avvicinato dandole un bacio sulla bocca. "Mi era sembrato che mi stessi baciando", ha detto Sangiorgi prima di esibirsi sulle note di Ricominciamo tutto che ha concluso con un messaggio di pace.