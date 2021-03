Sanremo, gli ultimi fuochi fanno volare gli ascolti tv del day time di Rai1

Il miglior risultato una specie di fuochi d'artificio pirotecnici e scenografici sono arrivati all'alba della domenica su rai 1 con uno share del 74 per cento al momento della proclamazione del vincitore del festival numero 71. E l'onda lunga del Sanremo si è protratta sul primo programma della rete ammiraglia uno mattina in famiglia di domenica che ha toccato punte altissime di share. Mai come quest'anno la trasmissione del week end di rai 1 è stata la più vista della settimana sanremese nel day time. Monica setta e Tiberio Timperi campioni di share anche nel post sanremo 2021 hanno fatto boom .

Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 468.000 spettatori con il 22.1% di share nella presentazione, 1.189.000 (27.8%) prima parte e 2.795.000 (33.7%) nella seconda; Paesi che Vai segna il 22.9% con 2.166.000 spettatori. A seguire Sua Immagineha portato a casa un a.m. di 2.211.000 spettatori pari ad uno share del 19.4% e la Santa Messa è stata seguita da oltre due milioni di teste